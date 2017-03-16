Мурманский транспортный филиал «Норникеля» получил новые портальные краны

16 Марта 2017 года, 16:45

РОССИЯ/ 16 марта/ БИ-ПОРТ — На территории Мурманского транспортного филиала ГМК «Норильский никель» завершен монтаж двух портальных полноповоротных электрических кранов серии «Витязь» с шарнирно-сочлененной стреловой системой.

Как сообщают в компании «СММ», являющейся производителем оборудования, краны «Витязь» — самые мощные в своем классе и относятся к последнему поколению перегрузочной техники. Обновленные краны отличаются увеличенной грузоподъемностью, большим грузовым моментом и повышенной производительностью при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ. Максимальная грузоподъемность крана в грейферном режиме составляет 32 тонны, максимальная грузоподъемность в крюковом режиме — 80 тонн на вылете стрелы 25 метров. Еще одна особенность кранов заключается в конструкции механизма передвижения, основанная на принципе прямого привода последнего поколения без использования внешних зубчатых зацеплений. Такая конструкция значительно повышает надежность и ремонтопригодность оборудования.

Отмечается, что новые краны предназначены преимущественно для перевалки контейнеров и будут использоваться с двумя видами управляемых автоматических спредеров, грузоподъемностью 35 и 40 тонн. Грузоподъемность кранов позволит перегружать контейнеры весом до 40 тонн на всем вылете стрелы. Работа двух новых портальных кранов серии «Витязь» позволит Мурманскому транспортному филиалу ПАО «ГКМ «Норильский никель» значительно увеличить интенсивность перевалки контейнерных грузов.