Продолжение забастовки принесет перевозчику Финляндии многомиллионные убытки

16 Марта 2017 года, 17:00

ФИНЛЯНДИЯ/ 16 марта/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Finnair» потеряет миллионы из-за забастовки сотрудников наземных служб, которая начнется завтра с 16 часов по московскому времени. Представитель перевозчика заявил, что будет отменено 90 внутренних и международных рейсов. В результате акция протеста отразится на 6500 пассажиров.

«Это большие потери и самое неудачное, что клиенты должны страдать из-за этого. Размер финансовых потерь отчасти будет зависеть от количества перенаправленных полетов», – рассказала в интервью «Yle» руководитель отдела коммуникаций «Finnair» Манти Вяятяйнен-Перейра.

Напомним, аналогичная акция 10 марта затронула порядка 85% рейсов внутри страны. Тогда профсоюз гражданской авиации не исключил повторения забастовки, подчеркнув, что в случае отказа от переговоров, в начале апреля протест продлится два дня.