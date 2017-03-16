Выплаты пенсионного капитала в России могут стать бессрочными

16 Марта 2017 года, 17:24

РОССИЯ/ 16 марта/ БИ-ПОРТ — Центробанк и Минфин готовят новую пенсионную реформу. Как сообщают «Известия», концепция предполагает формирование индивидуального пенсионного капитала, выплаты по которому будут бессрочными. При этом в документе указывается, что взаимоотношения между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и застрахованными лицами будут формироваться в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

«Договоры негосударственного пенсионного обеспечения должны предусматривать выплату пенсий до исчерпания средств на именном счете участника, но не менее пяти лет, или пожизненно», - говорится в концепции законопроекта.

При этом в рамках НПО человек сам сможет выбрать схему, по которой будут осуществлены выплаты, то есть когда и в какой период он будет получать накопленные на его счету деньги. В случае с ИПК же Минфин предлагает только один вид пенсионных выплат — пожизненные. То есть в добровольном, как это анонсируется, страховании выбора не остается.

«Выплаты по ИПК будут осуществляться параллельно с существующими накоплениями, при их наличии по тем же правилам», - рассказали в пресс-службе финансового ведомства. Отмечается, что при расчёте пожизненной выплаты будут производиться соответствующие актуарные расчеты, которые основаны на периоде дожития. Сейчас он составляет 20 лет, а в 2021 году может достичь 21,5 года. При этом сейчас, по данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших 60 лет, — 16 лет, женщин, достигших 55 лет, — более 25,5 года.

Однако в 2022 году начнутся массовые выплаты пенсионных накоплений, когда на пенсию начнут выходить люди 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели выплачивали 6% в накопительную часть. По предварительным оценкам Минтруда, за период с 1 января 2022 по 1 января 2031 года единовременную выплату средств пенсионных накоплений получат 8,83 млн человек. Если механизм ИПК заработает с 2019 года, как планируют авторы новой пенсионной реформы, то к 2022 году люди просто не успеют накопить достаточно средств для пожизненной выплаты, считает советник президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Валерий Виноградов. Он уверен: должно пройти достаточно много лет, чтобы добавка к пенсии по ИПК могла стать пожизненной.

«Думаю, что в достаточно долгосрочной перспективе эти средства будут выплачиваться в качестве единовременной выплаты», - предполагает эксперт.

Кроме того, в концепции законопроекта обозначена возможность досрочных выплат, например, изъятие части средств при наличии определенных обстоятельств — болезнь, потеря кормильца и т.п.. Однако такое изъятие чревато тем, что средства будут облагаться налогом на доходы физических лиц, следует из документа Минфина.

Участники пенсионного рынка полагают, что в пожизненном виде выплат есть риски и для НПФ, однако эти риски в Минфине отрицают.

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