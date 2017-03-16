УФСБ России по Северному флоту провело антитеррористические учения

16 Марта 2017 года, 17:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 марта/ БИ-ПОРТ — С 14 по 16 марта Управление ФСБ России по Северному флоту провело учения по антитеррору на одном из объектов Северного флота.

Подобные мероприятия ежегодно проводятся под руководством оперативных штабов, они позволяют готовность собственных сил и отработать весь спектр вопросов взаимодействия и управления подразделениями, участвующими в контртеррористической операции.

Согласно замыслу мероприятия на территории филиала №4 ФГКУ «1469 военно-морского клинического госпиталя» МО РФ в Заозерске были отработаны задачи по условному пресечению террористического акта, а также ликвидации последствий его возможного совершения.

В ходе проведения учений подразделения антитеррора Северного флота, обеспечивающие защиту филиала госпиталя, показали высокий уровень подготовки и выучки: слаженность действий регулярно совершенствуется в ходе проверок и тренировок, проводимых военными контрразведчиками во взаимодействии с командованием.

В 2016 году УФСБ России по Северному флоту приняло участие в 5 учениях,а также провело 20 практических экспериментов. По результатам во взаимодействии с органами военного управления СФ были выработаны совместные меры, направленные на повышение эффективности совместной работы.