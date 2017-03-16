Минтруд обнародовал проект переноса праздников на 2018 год

16 Марта 2017 года, 18:48

РОССИЯ/ 16 марта/ БИ-ПОРТ – Минтруд обнародовал предложения по переносе выходных дней на будущий год. Согласно проекту, в 2018 году россиян ожидают 10-дневные новогодние каникулы, которые ведомство перелагает начать с 30 декабря по 8 января.

«Предлагается следующий механизм переноса: выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно», – говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

Кроме того, предлагаются «удлинить» три недели, сделав субботы 28 апреля, 9 июня и 29 декабря выходными, а другие три недели – сократить и сделать понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря – выходными.

Таким образом, в 2018 году россияне возможно будут отдыхать в следующие периоды:

с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года (десять дней с субботы по понедельник);

с 23 по 25 февраля (три дня с пятницы по воскресенье);

с 8 по 11 марта (четыре дня с четверга по воскресенье);

с 29 апреля по 2 мая (четыре дня с воскресенья по среду);

9 мая (среда);

с 10 по 12 июня (три дня с воскресенья по вторник);

с 3 по 5 ноября (три дня с субботы по понедельник).

Напомним, в нынешнем году россиян ещё ждут каникулы с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября. Окончательное решение о переносах будет принято Правительством РФ в конце мая – начале июня