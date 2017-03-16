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Главная » НОВОСТИ » Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, летчика Захара Сорокина
 
 
 
 
17 Марта 2017 года, 09:06

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, летчика Захара Сорокина

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РОССИЯ/ 17 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Захара Артемовича Сорокина, летчика истребительной авиации Северного флота, Героя Советского Союза.

Захар Сорокин окончил семь классов железнодорожной школы №34 им. В. И. Ленина (г. Тихорецк) и школу ФЗУ. Работал помощником машиниста паровоза и одновременно учился в аэроклубе. В 1937 году был призван в армию.

Великая Отечественная война застала Сорокина на Черноморском флоте. В июле 1941 года он был переведён на Северный флот, служил в полку Бориса Сафонова. После четырёх уничтоженных фашистских самолётов в 1941 году был награждён орденом Красного Знамени.

25 октября 1941 года повреждённый во время боя самолёт Сорокина упал в тундре. Лётчик шесть суток добирался до расположения советских частей, прополз около 70 км, при этом он отморозил ноги. Лишившись обеих ступней, Сорокин вернулся в свой полк.

Указом Президиум Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года Захару Сорокину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Всего он совершил 267 боевых вылетов, сбил 18 вражеских самолетов, 12 из них - будучи на протезах.

После ухода в отставку Сорокин жил в Москве, работал в Советском комитете ветеранов войны, во Всероссийском Обществе «Знание», был членом Союза журналистов СССР, написал 15 книг. Умер 19 марта 1978 года. Бюст летчика установлен на аллее Славы на территории музея ВВС Северного Флота.

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