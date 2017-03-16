Что снится жителям Мурманской области

17 Марта 2017 года, 09:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 марта/ БИ-ПОРТ - Каждую неделю пользователи Яндекса из России задают более полумиллиона запросов, связанных с толкованием снов. При этом в каждом населённом пункте есть сны, характерные для этой территории, то есть здесь о таких снах интересуются чаще, чем в среднем по России. Эксперты проанализировали все запросы со словами «к чему снится» и выяснили, что видят во сне жители Мурманской области.

Как ни странно, но ТОП-10 запросов возглавляют сны о клопах, а именно мурманчане чаще всего спрашивают, к чему снится давить клопов. Жители Заполярья также интересуются снами о рождении ребёнка, ловле краба, большой медведице в небе и ведре черники. Кроме того мурманчане спрашивали у поисковика про сны о вяленой рыбе и рыбной витрине. Местных жителей также беспокоят сны об авиакатастрофах и моргах без покойников.

Фото: Twitter