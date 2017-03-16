ВБРР в тройке банков-лидеров по показателям прироста капитала и активов

17 Марта 2017 года, 10:31

МОСКВА/ 17 марта/ БИ-ПОРТ - Всероссийский банк развития регионов вошел в «ТОП-10 кредитных организаций с наилучшими показателями прироста капитала». Почетное «серебро» в этом ренкинге ВБРР присвоило издание «Коммерсант» по итогам работы за 2016 год на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Прирост капитала ВБРР составил 1115,1%, что позволило ему на начало 2017 года занять 11 место по размеру капитала среди российских банков.

В рейтинге «Топ-10 банков с наилучшими показателями прироста активов» АО «ВБРР» занял 3 место. Изменение активов за 2016 год составило 91,9% Таким образом ВБРР занял 27 позицию в российской банковской системе на 1 января 2017 г. Кроме того, «Коммерсант» отнес ВБРР к числу самых эффективных банков, где ВБРР занял 27 место в соответствующем рейтинге.