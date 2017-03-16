«Россия» - самый пунктуальный перевозчик февраля

17 Марта 2017 года, 11:00

РОССИЯ/ 17 марта/ БИ-ПОРТ - Росавиация обновила статистику по количеству задержанных рейсов российскими авиакомпаниями. В счёт пошли внутренние и международные рейсы, выполнявшиеся как на регулярной, так и чартерной основе.

Самой пунктуальной в феврале оказалась объединенная авиакомпания «Россия» – 0,38% задержек, или всего 19 рейсов от общего числа выполненных перелетов (4950). Авиакомпания «Россия» выполняет по два ежедневных рейса из Мурманска в Северную столицу. С начала действия летнего расписания количество рейсов будет увеличено до трёх в день.

Блеснули своей точностью авиаперевозчики ООО «Северный ветер» (Nordwind) – 0,41% и «Сибирь» – 0,82%. Выполняющий рейсы из Мурманска национальный перевозчик «Аэрофлот» также продемонстрировал неплохие результаты – 1,65% (289 задержек из 17536 рейсов). Держит марку хорошо знакомый мурманчанам «ЮТэйр» – 1,77% или 100 задержанных рейсов из 5646 (против 1,69% – в январе). UTair выполняет ежедневный рейс во Внуково.

Один из основных перевозчиков Заполярья – авиакомпания «Нордавиа – региональные авиалинии» – в два раза улучшил свои показатели – 2,4% задержек (всего 15 из 625 рейсов) против январских 4,82%.

Худшие показатели в последний месяц зимы у авиакомпаний «Якутия» и «Икар» – 8,92% и 8,05% задержанных рейсов соответственно.

Напомним, что зима в этом году выдалась «урожайной» на неблагоприятные для полетов метеоусловия, вследствие чего достаточно большое количество задержанных рейсов авиакомпаний приходится именно на нелетную погоду. Только в Мурманске с начала года главная воздушная гавань Заполярья «прославилась» многократными закрытиями по метеоусловиям и в связи с неудовлетворительной расчисткой ВПП.

Фото: М. Паламарчук