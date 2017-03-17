Работники Мурманскводоканала жалуются губернатору на директора

17 Марта 2017 года, 13:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 марта/ БИ-ПОРТ – Коллектив ГОУП «Мурманскводоканал» недоволен руководителем предприятия Владимиром Лебедевым. «Настоящий бардак» - именно так они описывают ситуацию в организации, которая сложилась там с его приходом. Свои чаяния трудящиеся подробно изложили в обращении к губернатору Мурманской области, с текстом которого ознакомился «Би-порт».

Одно из главных недовольств сотрудников водоканала связано с тем, как Лебедев подходит к планированию работы, а именно как раздаются распоряжения. Работников заставляют заниматься непрофильными или не необходимыми работами. Например, вместо проведения капитального ремонта сетей они красят заборы и косят траву. А кровельные работы на водоочистных сооружениях в посёлке Молочный вынуждены были проводить плотники и каменщики.

«Лебедев не может организовать работу управленческого аппарата, выдаёт одно указание (задание) все управленцам, руководителям и даже мастерам вне зависимости от профессиональной компетенции данного работника и ждёт выполнения работы от кого-то из них и дальше сравнивает результаты», - говорится в тексте обращения.

Подписавшиеся под обращением также отмечают, что при новом руководителе увеличилась текучка кадров. За последние два года сменились три заместителя генерального директора по производству. В 2015 году была сокращена должность главного механика, а теперь к сокращению планируется должность главного инженера.

За помощью в различные инстанции, от прокуратуры и до губернатора, работники предприятия обращались уже не однократно. В настоящий момент в областное правительство готовится к отправке очередное письмо. Сотрудники «Мурманскводоканала» просят губернатора организовать проверку предприятия на предмет соблюдения Трудового законодательства.