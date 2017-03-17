Комиссия проверит Мурманскводоканал на предмет нарушений

17 Марта 2017 года, 14:33

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 марта/ БИ-ПОРТ – Специальная комиссия проверит ГОУП «Мурманскводоканал» на предмет нарушений трудового законодательства и техники безопасности. Соответствующий приказ намерен подписать министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский. Об этом он сообщил журналистам сегодня.

По его словам, в обращениях, которые были направлены в адрес правительства Мурманской области, много воды. Если отбросить эмоции, то выделить там можно всего 4-5 пунктов, которые можно систематизировать, выйти на документы и проверить, считает министр.

«Сегодня предприятие работает с прибылью, предприятие решает все поставленные задачи по водоснабжению и водоотведению, предприятие исполняет коллективный договор. [...] Под жалобой подписались 50 человек, а на предприятии работает 800 человек», - сказал Владимир Гноевский.

Напомним, ряд работников Мурманскводоканала направили в адрес губернатора Мурманской области обращение с просьбой провести проверку предприятия на предмет соблюдения Трудового законодательства. Они жалуются на сокращения ценных кадров, принуждение выполнять работу, не соответствующую профилю и неумение директора организовать рабочий процесс.