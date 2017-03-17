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Главная » НОВОСТИ » «ФосАгро» удостоено Гран-При конкурса РСПП
 
 
 
 
17 Марта 2017 года, 14:50

«ФосАгро» удостоено Гран-При конкурса РСПП


РОССИЯ/ 17 марта/ БИ-ПОРТ - Компания «ФосАгро», один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, завоевала Гран-при всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2016». Победителей  наградили на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором принял участие Президент России Владимир Путин.

 «Группа «ФосАгро» демонстрирует впечатляющие темпы роста и социальную ответственность ведения бизнеса, став флагманом минерально-химической отрасли России и прочно заняв свою нишу на мировом рынке. Поэтому организационный комитет РСПП впервые за время проведения данного конкурса принял решение о присвоении Гран-При», подчеркнул исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов.

 «В развитие компании было инвестировано свыше 200 млрд. рублей. В текущем году Группа планирует завершить цикл крупных инвестиций, что позволит ей увеличить суммарный выпуск всех видов удобрений с высокой добавленной стоимостью к 2020 г. до 8,7 млн тонн с 6,1 млн тонн в 2014 г. Таким образом, мы закладываем прочный фундамент дальнейшего развития и уверенно смотрим в будущее, заботясь о продовольственной безопасности России и мира», - подчеркнул на церемонии вручения наград генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Жюри конкурса высоко оценило динамику производственных показателей Группы «ФосАгро». Выпуск минеральных удобрений, кормового монокальцийфосфата и других продуктов ежегодно увеличивается примерно на 10%.  Это результат повышения эффективности бизнес-процессов и масштабной программы по модернизации, в рамках которой в последние годы успешно реализованы такие крупные проекты, как реконструкция производства фтористого алюминия в АО «ФосАгро-Череповец» (Вологодская область), строительство главного ствола №2 с подземным комплексом дробления на Кировском руднике АО «Апатит» (Мурманская область), строительство нового склада жидкого аммиака в Балаковском филиале АО «Апатит» (Саратовская область) и нового производства фосфорно-калийных удобрений в АО «Метахим» (Ленинградская область), а также современного логистического портового комплекса «Смарт Балк Терминал» в порту Усть-Луга.

В текущем году компания завершает самую масштабную в своей истории инвестиционную программу, результатом которой станет пуск в череповецком химическом кластере производства аммиака (мощностью 760 тыс. тонн в год) и гранулированного карбамида (мощностью 500 тыс. тонн в год). Объем инвестиций превышает 65 млрд. рублей. После выхода новых производств на проектную мощность АО «ФосАгро-Череповец» по мощностям и объемам производства на одном предприятии, станет крупнейшим в Европе производителем карбамида и минеральных удобрений в целом.

Компания является безусловным лидером по поставкам минеральных удобрений на внутренний рынок. При этом «ФосАгро» - системообразующий участник мировой отрасли минеральных удобрений и поставляет свою продукцию в 100 стран мира.

Компания реализует и комплексную социальную программу, в рамках которой только за последние три года направила более 4 млрд. рублей на реализацию проектов по улучшению условий труда и повышению промышленной безопасности. «ФосАгро» принимает участие в реализации ряда крупных социальных программ в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики и поддержки спорта. Ежегодные расходы на благотворительные и социальные проекты исчисляются более чем 2,5 млрд. рублей.

В целях развития туризма и создания базы для формирования новых центров роста экономики в партнерстве с правительством Мурманской области и мэрией г. Кировска компанией «ФосАгро» был построен горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», который стал якорным проектом туристического кластера. С 2012 по 2016 год якорные инвестиции в реализацию крупных проектов в сфере туризма, горнолыжного спорта и отдыха составили 3,2 млрд рублей. В результате за пятилетний период совокупный турпоток увеличился более чем на 300%. На модернизацию аэропорта «Хибины» компания «ФосАгро» направила более 600 млн рублей. «Хибины» - единственный в стране аэропорт города-райцентра, ежедневно принимающий регулярные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Группа «ФосАгро» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах присутствия, увеличив только в прошлом году консолидированные налоговые выплаты более чем в 1,5 раза – до 18 млрд. руб. Компания является лидирующим налогоплательщиком в Мурманской и Вологодской областях.

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