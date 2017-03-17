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Татьяна Сахневич:

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Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

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Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

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Главная » НОВОСТИ » ИТ Консалтинг представил новый взгляд на развитие региональной информационной системы Минздрава
 
 
 
 
17 Марта 2017 года, 15:40

ИТ Консалтинг представил новый взгляд на развитие региональной информационной системы Минздрава


ИТ Консалтинг представил новый взгляд на развитие региональной информационной системы управления здравоохранением в ходе IT-секции заседания Коллегии областного Минздрава. На ежегодной Коллегии Министерства здравоохранения Мурманской области традиционно подводят итоги деятельности за прошедший год, а также ставят задачи на среднесрочную перспективу.  В числе участников мероприятия -  представители Министерства здравоохранения Мурманской области, руководители и сотрудники медицинских организаций и учреждений.

В ходе IT-секции мероприятия участники обсудили вопросы обеспечения информационной безопасности при обработке персональных данных в медицинских организациях, существующие федеральные и региональные информационные ресурсы и компонент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Представители медицинских организаций поделились практическим опытом применения различных медицинских информационных систем. Кроме того, участники обсудили новую организацию сбора медицинской статистической отчетности на платформе ПАРУС 8.

Андрей Куценко,  директор ООО «ИТ Консалтинг» (входит в группу «IT Полюс») представил участникам секции новый взгляд на развитие региональной информационной системы управления здравоохранением.  Он рассказал о перспективном программном решении по созданию единой системы управления здравоохранением региона, базирующемся на платформе ПАРУС 8.  Решение представляет собой мощную информационно-аналитическую систему обработки административных и финансово-экономических данных, с учетом специфических особенностей медицинских учреждений и органов управления здравоохранением. Преимущество подобной системы в том, что сбор, консолидация и анализ различных показателей о результатах деятельности всех медицинских учреждений, включенных в систему, ведутся в единой базе, что существенно облегчает их интерпретацию, визуализацию и позволяет в режиме онлайн использовать для принятия оперативных управленческих решений.

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