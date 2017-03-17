Рейсы из Мурманска в Крым анонсировали «Уральские авиалинии»

17 Марта 2017 года, 15:55

МУРМАНСК/ 17 марта/ БИ-ПОРТ – «Уральские авиалинии» с июня 2017 года анонсировали рейсы из Мурманска в Симферополь. Информация о рейсах уже заведена в расписание, однако продажа билетов пока не открыта.

Как следует из объявленного на сайте авиакомпании расписания, рейсы будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и субботам – начиная с 6 июня на Airbus A230. Кроме того, авиакомпания «Уральские авиалинии» принимает воинские перевозочные документы (ВПД).

Ранее из Мурманска в Крым была открыта продажа билетов авиакомпаниями «Нордавиа» и «Ямал». А всего в летнем расписании может выполнятся до восьми еженедельных прямых рейсов по маршруту Мурманск – Симферополь, значительная часть которых будет субсидироваться по федеральной программе.