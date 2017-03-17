В Хибинах принудительно спустят лавину

17 Марта 2017 года, 17:00

КИРОВСК/ 17 марта/ БИ-ПОРТ - 20 марта 2017 года в период с 10:00 до 18:00 в Хибинах будут проводиться работы по активному воздействию на снежный покров путём подрыва взрывчатых веществ в лавинных очагах №5, №6 и «Дорога №7», расположенными над объездной автомобильной дорогой Кировск – Кукисвумчорр. Об этом сообщили в администрации Кировска.

«В результате проведения работ возможен выход снежно-пылевого облака и воздушной волны в район основной автомобильной дороги Кировск – Кукисвумчорр», - говорится в сообщении.

В указанный период времени будет полностью прекращено движение транспортных средств по объездной автомобильной дороге Кировск – 23 км и временно ограничиваться движение автомобильного транспорта по основной дороге Кировск – Кукисвумчорр.