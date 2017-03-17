Присутствие российских подводных лодок в Арктике будет расти

17 Марта 2017 года, 16:40

РОССИЯ/ 17 марта/ БИ-ПОРТ – Российские подлодки будут наращивать свое присутствие в арктической зоне. Начальник управления боевой подготовки ВМФ России Виктор Кочемазов рассказал «Красной звезде», что освоение арктического бассейна Мирового океана осуществляется на постоянной основе как одна из задач, поставленных верховным главнокомандующим.

«В перспективе мы планируем только наращивать свое присутствие в данном регионе, это вопрос безопасности государства», – подчеркнул контр-адмирал.

В ходе беседы он также сообщил об увеличении показателя наплавленности экипажей, впервые с постсоветского времени он превысил три тысячи ходовых суток. В 2016 году в Военно-морском флоте подготовлено более 50 экипажей подводных лодок, проведено свыше 300 мероприятий боевой подготовки, в том числе учебно-боевых стрельб с применением новых образцов ракетного и морского подводного оружия.