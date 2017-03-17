Внешнеторговый оборот Мурманской области с Литвой вырос в 2016 году на 10%

17 Марта 2017 года, 17:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 марта/ БИ-ПОРТ - По итогам 2016 года внешнеторговый оборот Литвы с Мурманской областью вырос более чем на 10% по сравнению с 2015-м, и составил около 139 миллионов долларов США. Об этом на встрече с Генеральным консулом Литовской Республики в Санкт-Петербурге Дайнюсом Нумгаудисом заявил вице-губернатор Мурманской области Роман Дурягин.

«Мурманск для нас интересен в том числе и тем, что из 35 тысяч литовцев, живущих в России, 350 официально живут здесь, в Мурманске. И, знаете, хорошо живут! Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за условия, которые создаются литовской общине – они говорят, что чувствуют себя здесь хорошо и, в свою очередь, не создают проблем местным властям, а наоборот, помогают вашему региону идти вперед», – сказал в ходе встречи Дайнюс Нумгаудис.

В беседе стороны обсудили различные аспекты социально-экономического развития Мурманской области, а также перспективы развития сотрудничества в сфере культуры.