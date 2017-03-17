Правительству предложили софинансировать новую накопительную пенсию

17 Марта 2017 года, 18:40

РОССИЯ/ 17 марта/ БИ-ПОРТ – Льгот по налогу на доходы физических лиц недостаточно, чтобы вызвать у граждан желания копить на свою пенсию. Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов предложила выход из сложившейся ситуации: на 6% отчисленных с зарплаты денег на будущую пенсию из бюджета могло бы начисляться еще до 3% из бюджета. Таким образом, государству предлагается софинансировать новую систему накопительной пенсии.

«Мы считаем, что только налогового стимулирования может быть недостаточно. После того как у миллионов людей отобрали живые деньги и превратили их в баллы, льгота по НДФЛ вряд ли будет стимулирующим фактором, вряд ли люди сразу понесут 6% от зарплаты в фонды», – цитируют «Известия» президента НАПФ Константина Угрюмова.

Министерство финансов совместно с Центральным банком представили концепцию индивидуального пенсионного капитала. Ей планируется заменить обязательную накопительную пенсию. Согласно идее работодатель по умолчанию будет отчислять определенный процент от зарплаты сотрудника на его индивидуальный счет. Концепция ИПК предусматривает также льготу по НДФЛ – чем большую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка.

«При этом участвующие в системе будут платить меньше подоходных налогов. При желании от участия в программе можно отказаться – для этого нужно подать письменное заявление своему работодателю», – уточняет издание.

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