Две дороги на севере Мурманской области закрыты для проезда

17 Марта 2017 года, 20:01

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 марта/ БИ-ПОРТ - Участок трассы «Кола-Серебрянские ГЭС» с 31 км до автоподъезда к Териберке и Туманному закрыт для движения. Как сообщили «Би-порту» в диспетчерской автодора, дорога закрыта по погодным условиям с 19:30.

Из-за непогоды второй раз за сутки закрывают проезд по дороге Заполярный - Сальмиярви.