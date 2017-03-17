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Главная » НОВОСТИ » Областные депутаты продолжают готовиться к борьбе за свободный лов краба
 
 
 
 
18 Марта 2017 года, 09:45

Областные депутаты продолжают готовиться к борьбе за свободный лов краба


ТЕРИБЕРКА/ 18 марта/ БИ-ПОРТ – Депутаты Мурманской областной Думы посетили Териберку с рабочей поездкой. В ходе визита, который состоялся 17 марта, парламентарии встретились с администрацией муниципалитета, а также с местными жителями, рыбаками и общественниками.

Темой рабочей поездки стал прибрежное рыболовство и любительский лов камчатского краба. Встречу депутаты провели в рамках подготовки к «круглому столу» по проблемам любительского лова, который запланирован на середину апреля этого года.

Как рассказал «Би-порту» председатель думского комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Максим Белов, 20 марта делегация Мурманской областной Думы отправится на Сахалин для того, чтобы узнать, как их коллегам на Дальнем Востоке удалось сдвинуть вопрос разрешения ловли рыбы и крабов с мёртвой точки. Однако прежде чем лететь к своим коллегам, парламентарии решили обсудить этот вопрос с заинтересованными местными жителями.

Напомним, что вопрос любительской добычи камчатского краба был затронут в рамках заседания комитета Мурманской области по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу. Тогда депутаты убедились в том, что препятствий для реализации подобной инициативы с точки зрения науки нет. В то время как на Сахалине камчатского краба ловить нельзя, в Мурманской области популяции ничего не угрожает – в отличие от своих собратьев с Дальнего востока, у местных крабов нет естественных врагов, таких как медузы. В ходе заседания профильного комитета думы представители ПИНРО подчеркнули, что любительский вылов краба не нанесет ущерба экосистеме Баренцева моря.

По словам Белова, больше всего сложностей сейчас вызывают попытки договориться с Росрыболовством.

«Не в науке дело, здесь нужно поменять оценку реальности у федерального центра. Росрыболовство можно понять – они хотят, чтобы единые правила действовали на территории всей страны. Это, с одной стороны, современно и эффективно, но мы забываем о том, что наша страна территориально самая большая в мире, и есть свои особенности в климатических условиях, в менталитете – очень много нюансов. Поэтому в каждом регионе требуется своя настройка», - считает Белов.

Что касается ловли рыбы, депутаты выступают с предложением разрешить реализацию добываемой местными жителями рыбной продукции. Сейчас жители прибрежных населенных пунктов могут ловить рыбу без каких-либо ограничений, но не могут получить с промысла никакого дохода. По мнению депутатов, местные жители не видят смысла в том, чтобы оставаться в таких населенных пунктах, как Териберка, и уезжают в Мурманск и другие крупные города. Ситуацию можно исправить, если ввести возможность продавать пойманную рыбу, пусть только в специализированных точках приёма и в ограниченном количестве.

С жителями Териберки депутаты встретились, чтобы узнать мнение рыбаков по ряду технических вопросов: например, как именно им было бы удобнее реализовывать улов, какими ресурсами они сейчас располагают и какие предложения могли бы внести в инициативу. Опыт, полученный в рамках рабочей встречи, будет учтен при формировании проекта закона. Белов рассказал, что хотел бы добиться вступления закона в силу уже с 1 января 2018 года, однако его коллега по Думе Игорь Найденов был менее оптимистичен в прогнозах, предположив, что успехом будет довести инициативу до ума хотя бы к 2019 году.

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