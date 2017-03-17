В Заполярье ожидается ветер и мокрый снег

18 Марта 2017 года, 10:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/18 марта/БИ-ПОРТ – В Заполярье ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют мокрый снег. Ветер юго-западный ночью сильный, днем умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5º, днем от -2 до +3º. Гололедица, местами сильная.

По информации синоптиков, 18 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с районов Норвежского моря через Скандинавский полуостров в Баренцево море. Ожидается пасмурная с обильными осадками погода.

Напомним, на севере Гренландского моря наблюдается быстрое обледенение судов при северном ветре 17-22 м/с, высоте волны 4,0-5,0 м и температуре воздуха -9-12º. Такая обстановка сохранится до утра 19 марта.