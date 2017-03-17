Visa разрешила взимать комиссию за снятие наличных

18 Марта 2017 года, 11:20

МИР/18 марта - Международная платежная система Visa подтвердила разрешение банкам вводить комиссию за снятие наличных в банкоматах, передает RNS со ссылкой на пресс-службу платежной системы.

«Хотим особо подчеркнуть, что это право выбора, а не обязательство для эквайеров банкоматных сетей. Решение о выборе принципа ценообразования полностью находится на стороне банков-эквайеров», — уточняется в сообщении.

Представитель Visa отметил, что реализация нового принципа возможна при условии его применения для карт всех платежных систем, совместимых с банкоматными сетями эквайера.

«Обеспечение дополнительной гибкости в системе ценообразования будет способствовать развитию конкурентной среды, что в конечном итоге приведет к росту безналичных оборотов», — заключили в пресс-службе.