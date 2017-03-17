Пьяный рецидивист из Апатитов вновь сел за руль

18 Марта 2017 года, 15:06

АПАТИТЫ/18 марта/БИ-ПОРТ - В Апатитах на улице Строителей сотрудники ДПС за нарушение ПДД остановили автомобиль «Форд Эскорт». За рулем авто находится 21-летний мужчина. У водителя автомобиля зафиксировали признаки алкогольного опьянения. Прибора показал 0,603 мг/л.

Выяснилось, что мужчина в прошлом году уже был лишен права вождения автомобиля за управление в состоянии алкогольного опьянения, срок наказания на данный момент еще не истек.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.