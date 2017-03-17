Юлия Величко будет представлять интересы Заполярья в Общественной палате РФ

МУРМАНСК/18 марта/БИ-ПОРТ - Общественная палата Мурманской области единогласно выдвинула кандидатуру Юлии Величко в состав Общественной палаты РФ
В соответствии с Федеральным законом «Об Общественной палате Российской Федерации» Мурманская область приняла участие в процедуре формирования нового состава Общественной палаты Российской Федерации. Голосованием Общественная палата региона выдвинула кандидатуру заведующей отделом организационной работы и информации Союза организаций профсоюзов «Мурманский областной совет профессиональных союзов» Юлии Величко в состав Общественной палаты Российской Федерации.
Полномочия нового состава Общественной палаты РФ начнутся с 1 июля 2017 года.