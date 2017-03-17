СМИ: на подлодках ВМФ России женщины пока служить не будут

18 Марта 2017 года, 18:00

РОССИЯ/18 марта - Начальник управления боевой подготовки ВМФ контр-адмирал Виктор Кочемазов заявил в эфире радио «Эхо Москвы», что женщины в обозримом будущем не будут служить на подлодках Военно-морского флота России, передает РИА «Новости».

«Этот вопрос проблемный не только для нас, но и для военно-морских флотов и сил всех государств. В нашем ВМФ женщин на подлодках нет, и я думаю, что в ближайшей перспективе их не будет», — сказал он.

По его словам, в ВС есть немало сфер, где себя могли бы профессионально реализовать и военнослужащие-женщины, но это не относится к ВМФ.

Кочемазов подчеркнул, что «нам это не нужно», так как в ВМФ «достаточно высокоподготовленных мужчин, которые могут справиться со своими обязанностями».