Россия отказалась от ежегодных взносов в Фонд ООН по миростроительству

18 Марта 2017 года, 19:00

РОССИЯ/18 марта - Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, отменяющее решение, принятое кабинетом министров в 2007 году. Ранее Москва направляла ООН по $2 млн. Расходы устанавливались «за счет и в пределах ассигнований, предусматриваемых МИД России в федеральном бюджете на соответствующий год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество"».

Фонд по миростроительству занимается решением гуманитарных проблем преимущественно в странах центральной и восточной Африки. В частности, из его средств финансируется программа борьбы с голодом в Сомали и Южном Судане. Проблему нехватки средств в Фонде поднимал ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Дипломат подчеркивал, что организации необходимо получить от государств-членов не менее $4,4 млрд, в то время как сейчас в бюджете Фонда только $90 млн.