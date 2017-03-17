В центре Мурманска грузовик снёс светофор

МУРМАНСК/18 марта/БИ-ПОРТ – На перекрестке пр. Ленина и ул. Книповича повреждена опора светофора и дорожные знаки. По предварительным данным, грузовой автомобиль неудачно завершил маневр на перекрестке, задев провода.
«По предварительным данным, автомобиль совершал разгрузку возле магазина. Завершив ее, водитель решил развернуться и задел провода и повредил опору светофора», - рассказала «Би-порт» начальник пресс- службы УМВД по Мурманской области Марина Шихова.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Фото - Михаил Гранкин.