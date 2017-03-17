Дорога на Заозерск закрыта по погодным условиям

19 Марта 2017 года, 07:38

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/19 марта/БИ-ПОРТ - Ограничено движения автотранспорта на участке дороги ФАД Р-21 «Кола» с 1470 по 1510 км (отворотка на город Заозерск до поселка Печенга). Об этом «Би-порту» сообщили в «Мурманскавтодоре».

Для мониторинга и оказания помощи водителям направлены оперативная группа и два подвижных пункта обогрева Главного управления МЧС России по Мурманской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«Настоятельно рекомендуем водителям, по возможности, воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте до улучшения погодных условий», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Мурманской области.