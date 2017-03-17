В Заполярье ожидается мокрый снег и сильная гололедица

МУРМАНСК/19 марта/БИ-ПОРТ – В Заполярье ожидается облачная с прояснениями погода. Мокрый снег, снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха от +1 до -4º. Гололедица, местами сильная.
Как сообщают синоптики, 19 марта Кольский полуостров все еще находится под влиянием циклона, смещающегося с районов Норвежского моря через Скандинавский полуостров в Баренцево море. В этот период в нашем регионе сохранится пасмурная с обильными осадками погода. 20 марта на Кольский полуостров распространится гребень Сибирского антициклона, осадки будут прекращаться, температура воздуха понизится.
Сейчас в Мурманске -3;Ветер: сз 9-12 м/с;Давление: 738 мм.рт.ст; Уровень радиации: 6 мкр/ч.