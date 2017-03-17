Скончался гитарист Чак Берри

19 Марта 2017 года, 12:27

МИР/19 марта - Гитарист Чак Берри скончался в возрасте 90 лет.

Сообщается, что из дома музыканта поступил экстренный вызов. Прибывшие в 20.40 мск на место врачи обнаружили Берри, который не реагировал на их действия. Спасти его жизнь не удалось.

Рок-группа The Rolling Stones в своем твиттере выразила соболезнования в связи со смертью гитариста Чака Берри.

«The Rolling Stones глубоко опечалены сообщением о смерти Чака Берри. Он был настоящим первооткрывателем рок-н-ролла и огромным влиянием», — говорится в тексте сообщения.

Бывший участник The Beatles Ринго Старр также прокомментировал смерть музыканта. «Мира и любви, Чак Берри, мистер рок-н-ролл», — написал он.