Финская почта займется доставкой пенных напитков

19 Марта 2017 года, 13:30

ФИНЛЯНДИЯ/19 марта - Почта Финляндии и пивоварня Sinebruhoff заключили договор о сотрудничестве. Теперь работники почты будут развозить прохладительные и слабоалкогольные напитки.Доставка продукции компании будет осуществляться в магазины по всей стране, за исключением столичного региона, сообщает Yle. Кроме того, сотрудники почты также будут выгружать товар, и заниматься вывозом пустой тары на переработку.

Почта Финляндии в последнее время активно расширяет спектр услуг. Сотрудники почты занимаются стрижкой газонов, доставкой еды, логистикой продуктов питания, расчисткой снега и ухаживают на дому за престарелыми.