Обнародованы правила выдачи образовательных кредитов

19 Марта 2017 года, 14:33

РОССИЯ/19 марта - Министерство образования и науки России разработало проект постановления правительства о правилах предоставления господдержки образовательного кредитования. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроектом устанавливается перечень документов, которые банки обязаны представить в Минобрнауки для заключения соглашения с ведомством для включения в программу господдержки образовательного кредитования. Также устанавливаются требования к банкам как к получателю субсидии.

Банк будет сам устанавливать количество надбавочных пунктов, которые сможет применить при расчете процентной ставки по кредиту для заемщика. «Максимальная процентная ставка по кредиту определяется как сумма процентной ставки по кредиту, установленной банком заемщику, и три четвертых величины базового индикатора, действующей на дату заключения договора»,— говорится в пояснительной записке к проекту.