В Мурманске отметили трехлетие воссоединения Крыма с Россией

19 Марта 2017 года, 14:25

МУРМАНСК/19 марта/БИ-ПОРТ - В Мурманской области прошли народные гуляния, посвященные трехлетию воссоединения Крыма и России. По скромным подсчетам, в них участвовало около 5 тысяч человек.

В областном центре народное гуляние «Русская весна» проходило в сквере на центральной площади Пять Углов. В праздничном концерте участвовали лучшие творческие коллективы региона. Также состоялся флешмоб «Крым – Россия, навсегда!».

Участники гуляний несли плакаты «Россия и Крым – вместе навсегда», «Один народ – единая страна!», «Вместе мы непобедимы» и другие.