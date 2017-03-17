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Главная » НОВОСТИ » На СФ отмечают день моряка-подводника
 
 
 
 
19 Марта 2017 года, 14:35

На СФ отмечают день моряка-подводника


РОССИЯ/19 марта/БИ-ПОРТ – Сегодня покорители морских глубин принимают поздравления. День моряка-подводника традиционно отмечается в воскресенье в России. Торжественные построения и церемонии поздравления экипажей субмарин сегодня проходят на всех флотах, сообщили в Минобороны РФ. По долгу службы многие моряки встретят праздник на боевых постах.

В ЗАТО Александровск сегодня поздравления получили моряки, находящиеся на лечении в госпитале. Их навестила делегация администрации ЗАТО и сослуживцы.  В лечебном учреждении открывалась литературно-музыкальная гостиная «Морская слава».

Далее в г.Гаджиево на площади состоялось  торжественное построение войск гарнизона, возложение цветов и венков к монументу «Героям-североморцам, покорителям Северного полюса», конкурс строя и песни. Накануне там провели торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню моряка-подводника - «Глубины покоряются героям!». В этот же день в центре культуры «Север» Полярного состоялся торжественный вечер «Вы - покорители морских глубин!».

Заместитель губернатора Мурманской области Игорь Бабенко поздравил военнослужащих с Днем моряка-подводника. Заместитель губернатора передал командующему Подводными силами Северного флота контр-адмиралу Владимиру Гришечкину Памятный адрес губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

«Подводные силы составляют основу мощи флота, вносят бесценный вклад в обеспечение безопасности и национальных интересов России, укрепление ее славы как великой морской державы. Современный подводный флот – это воплощение передовой конструкторской мысли, революционных идей в области кораблестроения, но прежде всего – это высокопрофессиональные специалисты-подводники, знающие, любящие и гордящиеся своей профессией», – говорится в Памятном адресе.

В своем выступлении Игорь Бабенко отметил, что Мурманскую область и Северный флот связывают давние и добрые отношения. Региональное правительство уделяет особое внимание решению социальных вопросов – строительству социально важных объектов в гарнизонах, адаптации и переподготовке военнослужащих, созданию новых рабочих мест, оздоровительному отдыху детей и многим другим. Так, в 2016 году сдан в эксплуатацию детский сад в Гаджиево на 300 мест. По линии Минобороны здесь ведется строительство 8 жилых домов на 492 квартиры, из них 5 уже построено. 

 

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