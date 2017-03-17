Стали известны предварительные результаты довыборов в Кировске

19 Марта 2017 года, 21:45

КИРОВСК/ 19 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Кировске прошли дополнительные выборы в местный совет депутатов. На два освободившихся кресла претендовали десять кандидатов, шесть из которых – самовыдвиженцы, два представителя «Единой России» и два – от ЛДПР. Судьбу мандатов решали 2801 гражданин.

Как стало известно «Би-порту», по предварительным данным большинство голосов набрали оба представителя «Единой России». Это специалист социальной службы Апатитов Инга Азаренко 1970 года рождения и директор выставочного центра Марина Котомкина 1977 года рождения, не без участия которой в Кировске работала выставка «Затми затменее».

Напомним, 20 марта 2015 года ИА «Би-порт» совместно с авиакомпанией «Нордавиа» и образовательным проектом «Интеллект-тур» организовали уникальный рейс к полосе солнечного затмения «Eclipse Flight». Продолжением проекта стало организация выставки любительской фотографии «Затми затмение», которая была открыта 31 марта 2015 года в холе отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори». В канун нового года выставка переехала в Кировск в музейно-выставочный комплекс АО «Апатит».