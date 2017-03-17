77-летняя пенсионерка оказалась под колесами авто

МОНЧЕГОРСК/20 марта/БИ-ПОРТ - В Мончегорске в районе ул. Металлургов 17 ДТП на пешеходном переходе едва не завершилось трагедией. Под колесами автомобиля Toyota Carina оказалась 77-летняя женщина.
«По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля Toyota Carina не предоставил преимущество пешеходу. В результате ДТП женщина 1940 г.р. с травмами доставлена в больницу», - рассказала «Би-порту» начальник пресс- службы УМВД по Мурманской области Марина Шихова.
Автолюбитель прошел медицинское освидетельствование. На момент аварии он находился в трезвом состоянии. Проводится проверка.