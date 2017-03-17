20 Марта 2017 года, 08:25

КИРОВСК/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – В Хибинах установлена высокая степень лавинной опасности - 4 балла из 5 по Европейской шкале лавинной опасности. Это значит, что возможно обрушение при незначительной дополнительной нагрузке.

Всего, по данным отдела лавинной безопасности АО «Апатит», с начала лавиноопасного периода произошло 127 сходов лавин, из них произведено принудительно 44, сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На 20 марта запланирован контролируемый спуск лавин. Работы по активному воздействию на снежный покров путем подрыва будут производиться ежедневно с 10 до 18 часов.