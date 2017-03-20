В Мурманске пройдёт слёт волонтёров

МУРМАНСК/ 20 марта/ БИ-ПОРТ - Слет волонтеров Мурманской области состоится сегодня в областном центре. С участниками слёта встретится вице-губернатор Анатолий Векшин.
Спикером обучающей программы выступит – Сергей Тетерский, заведующий кафедрой «Организация работы с молодежью» Российского государственного социального университета, руководитель Научной школы устойчивого позитивного развития молодежи, Доктор педагогических наук, международный тренер. Слет проходит при поддержке Мурманского областного фонда содействия гражданским инициативам «Время добра».