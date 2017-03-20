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Жизнь в Мурманске


Сари
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Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске пройдёт слёт волонтёров
 
 
 
 
20 Марта 2017 года, 08:40

В Мурманске пройдёт слёт волонтёров


МУРМАНСК/ 20 марта/ БИ-ПОРТ - Слет волонтеров Мурманской области состоится сегодня в областном центре. С участниками слёта встретится вице-губернатор Анатолий Векшин.

Спикером обучающей программы выступит – Сергей Тетерский, заведующий кафедрой «Организация работы с молодежью» Российского государственного социального университета, руководитель Научной школы устойчивого позитивного развития молодежи, Доктор педагогических наук, международный тренер. Слет проходит при поддержке Мурманского областного фонда содействия гражданским инициативам «Время добра».

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