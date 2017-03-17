Мужчина был госпитализирован из гаража в Кандалакше при загадочных обстоятельствах

20 Марта 2017 года, 10:03

КАНДАЛАКША/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше при происшествии в гараже пострадал человек. В строении около дома 25 на улице Локомотивная, по словам очевидцев, произошел хлопок. Мужчина, 1982 года рождения, был госпитализирован в местную больницу. Данная информация поступила в полицию около 4 часов утра.

«Опросить его пока невозможно. Проводится проверка, установлено, что он получил телесные повреждения. Все обстоятельства выясняются», – рассказала «Би-порту» руководитель пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова.

Фото: Twitter