Новый бесконтактный вирус «завёлся» в российских банкоматах

20 Марта 2017 года, 10:50

РОССИЯ/ 20 марта/ БИ-ПОРТ — Вирус, атакующий банкоматы, появился в России. Как сообщает «Ъ», особенность нового вируса в том, что он проникает в банкомат без физического контакта, а выявить и устранить проблему сложно.

О новом бесконтактном способе хищения денежных средств из банкоматов на минувшей неделе сообщил замначальника ГУБЗИ Центробанка Артем Сычев.

«Мы всегда, когда говорили о скимминге, отмечали, что злоумышленник должен поставить что-то на банкомат, теперь новая технология появилась», - сказал Сычев, добавив, что информация о проблеме и возможности противодействия ей доведена до участников рынка в рассылках FinCert.

Отмечается, что такой вирус в российских банкоматах замечен впервые. Как пояснили «Ъ» эксперты, его особенность в том, что он не имеет файлового тела, а потому его не видят антивирусы и он может жить в зараженном банкомате довольно долго.

Вирус направлен на хищение средств непосредственно из банкомата, который при введении заданного кода выдает всю наличность из первой кассеты диспенсера, где хранятся самые крупные купюры номиналом 1 тысяча или 5 тысяч рублей. Получить средства может любой, кто введет код, но обычному человеку его подобрать сложно: длительные попытки могут вызвать подозрение у служб безопасности банка.

Специалисты пока не нашли простого и эффективного способа борьбы с новым вирусом. «При перезагрузке банкомата вирус, по идее, должен без следа удаляться из оперативной памяти. Однако он может прописывать себя в специальный раздел автозагрузки операционной системы и при каждом перезапуске компьютера «возрождаться» вновь», - отмечает начальник управления информационной безопасности ОТП-банка Сергей Чернокозинский.

При этом постоянно перезапускать банкоматы, по мнению экспертов, тоже не получится. Перезагрузка банкомата занимает порядка пяти минут, то есть подобную процедуру невозможно провести незаметно для клиентов, к тому же банкомату, как и любому компьютеру, частые перезагрузки вредны.

Пока противоядие не найдено, банкирам остается не допускать заражения банкоматов. Наиболее доступным вариантом сейчас является страхование банкоматов, однако, по мнению специалистов, такие меры будут стимулировать мошенников и далее распространять новый вирус.

Фото: Twitter