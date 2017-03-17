Центром Арктической зоны России может стать Санкт-Петербург

20 Марта 2017 года, 12:11

РОССИЯ/ 20 марта/ БИ-ПОРТ — Полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов провёл в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития Арктической зоны в России. Участие в нём принял первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин. Совещание приурочено к грядущему IV Международному арктическому форуму «Арктика – территория диалога».

В ходе совещания обсуждались вопросы координации действий исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в границах Арктической зоны РФ или прилегающих к ней.

В частности, планируется утвердить новую редакцию Госпрограммы развития Арктической зоны. Ключевым положением закона станет создание восьми «опорных зон», которые будут устанавливаться отдельными решениями федерального Правительства. При этом четыре из восьми предполагаемых к запуску «опорных зон» находятся на территории Северо-Запада России. Напомним, что Кольская опорная зона станет «пилотным» проектом Госпрограммы. Основной задачей создания опорной зоны является улучшение социального уровня граждан, проживающих на арктических территориях, и развитие инфраструктуры региона.

Арктическую зону на заседании предложено расширить, включив в нее ряд муниципальных образований. Так, представители науки обратились к полномочному представителю с предложением придать Санкт-Петербургу статус административного центра Арктической зоны РФ. Аргументированное обоснование по данному вопросу и согласование этой инициативы с другими регионами Северо-Запада России, входящими в Арктическую зону, будет представлено в ближайшее время. Полномочный представитель обещал учесть позиции и высказанные предложения регионов и научного сообщества в своем выступлении на заседании Госкомиссии в рамках Международного арктического форума.