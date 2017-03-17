Сотрудничество России и Норвегии в рыбной отрасли обсудят в Мурманске

20 Марта 2017 года, 12:28

МУРМАНСК/ 20 марта/ БИ-ПОРТ — Семинар, посвященный вопросам внешнеэкономического сотрудничества российских и норвежских предприятий в рыбопромышленной отрасли, пройдёт в Мурманске 21 марта. Мероприятие является совместным проектом Торгово-промышленной палаты Мурманской области и Норвежско-Российской торговой палаты.

Как сообщают в Торгово-промышленной палате региона, для участия в семинаре в Мурманск прибудет делегация девяти норвежских предприятий-поставщиков судового и рыбопромыслового оборудования, мировых лидеров в классификации, финансировании и проектировании судов, а также в системах динамического позиционирования и многих других сферах судоходства, судостроения и морских технологий.

На семинаре планируется обсудить вопросы норвежско-российского взаимодействия в сфере рыболовства и модернизации российского рыбопромыслового флота. Норвежские поставщики готовы поддержать текущие и будущие программы по обновлению российского рыболовного флота и обсудить любые возможности сотрудничества Норвегии и России в секторе рыбодобывающей промышленности. В программу конференции вошли доклады, посвященные перспективам сотрудничества и торговли в морском секторе и промышленности, а также решению проблем, возникающих в рыбной отрасли.