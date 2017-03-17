Веселые весенние школьные каникулы в горнолыжном центре «Огни Мурманска»

20 Марта 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 20 марта/ БИ-ПОРТ - Весенние каникулы – самые коварные: дети хотят играть на планшете до поздней ночи, а потом спать до полудня. Солнце и свежий воздух не всегда входят в планы сегодняшних девочек и мальчиков. Но – впереди у школьников самая горячая четверть и надо набраться сил для успешного окончания года.

Важный момент: каникулы должны быть веселыми и активными, не однотонными и не скучными. Санаторный режим – это хорошо, но монотонность утомляет, а скука тем более тяжело переносится и снижает общий тонус. Сегодняшние школьники, безусловно, умеют варьировать развлечения: сегодня играем в «Мафию», завтра в приключенческий квест или ужасы, - но родители могут предложить детям не менее интересные и полезные занятия.

И если вы организуете ребенку хотя бы парочку поездок за несколько дней на Горнолыжный центр активного отдыха и туризма «Огни Мурманска», то каникулы пройдут для него с гораздо большим эффектом. Новые впечатления и смена обстановки и свежий воздух бодрят и наполняют энергией!

Горнолыжный центр «Огни Мурманска» ведет работу по продвижению детского отдыха на открытом воздухе более 10лет. В рамках этого направления подготовлены развлекательные программы в парке отдыха и развлечений специально на период школьных каникул.

Трансфер по территории горнолыжного центра – бесплатно.

Подробнее о веселых весенних школьных каникулах в «Огнях Мурманска».

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