В Мотовском заливе прошли испытательные погружения спасательных аппаратов Северного флота

20 Марта 2017 года, 12:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 марта/ БИ-ПОРТ - Экипажи глубоководных спасательных аппаратов Северного флота АС-34 и АС-36 во взаимодействии с личным составом спасательного судна-носителя «Михаил Рудницкий» провели тренировки по выполнению глубоководных подводно-технических и поисково-спасательных работ. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота. В ходе мероприятия состоялась рабочая проверка на воде аппарата АС-34, прошедшего полную модернизацию в 2015-2016 годах. Испытательные погружения были анонсированы министерством обороны в марте.

В ходе тренировок, которые прошли в Мотовском заливе Баренцева моря, были отработаны движение, маневрирование и плавание глубоководного аппарата по заданному курсу в надводном положении.

«Экипаж глубоководного спасательного аппарата АС-36 под командованием капитан-лейтенанта Андрея Волкова также отработал дифферентовку спасательного аппарата, погружение на заданную глубину, маневрирование и поиск условно затонувшего объекта на глубине 50 метров с помощью гидроакустической станции», - говорится в сообщении.

Программой тренировки предусматривалось выполнение обязательного комплекса подводно-технических работ, включающего упражнения по надводному и подводному маневрированию, подводному ориентированию, поиску и обследованию объектов на глубине.

В апреле 2017 года специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота отработают элементы спасения экипажа подводной лодки, условно терпящей бедствие на глубинах до 60 метров. Они осуществят поиск подводной лодки с помощью новейшей гидролокационой аппаратуры отечественного производства, определят ее местоположение, обследуют корпус с использованием необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов. Также планируется отработка посадки автономных спасателей на комингс-площадку подводной лодки и эвакуация экипажа.