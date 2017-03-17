В Мурманске состоялся слет волонтеров Мурманской области

20 Марта 2017 года, 13:14

МУРМАНСК/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня в конгресс-отеле «Меридиан» прошел слет волонтеров Мурманской области. С его участниками встретился вице-губернатор Анатолий Векшин.

О своих проектах заместителю губернатора рассказали добровольческое движение Мурманской области «Зона особого внимания», общественное движение «Волонтеры Победы» и Мурманский областной фонд «Время добра», при поддержке которого и состоялся слет волонтеров. Всего в регионе действует более 130 общественных организаций, так или иначе связанных с волонтерскими инициативами.

«Вообще развитие волонтерских инициатив – это важная составляющая для развития гражданского общества и региона в целом. Мы в правительстве это понимаем, поэтому мы поддерживаем их и будем поддерживать дальше. Сложно выделить что-то одно, потому что все это общественная, полезная, добрая работа. Мы заинтересованы, чтобы молодежь была активно вовлечена в эту работу», – отметил Векшин.

Спикером обучающей программы слета стал Сергей Тетерский, заведующий кафедрой «Организация работы с молодежью» Российского государственного социального университета, руководитель Научной школы устойчивого позитивного развития молодежи, доктор педагогических наук, международный тренер. Он рассказал, что сегодня ООН объявила Международный день счастья, а потому организаторов волонтерства будут учить делать людей счастливыми.

«Поскольку это рациональный процесс – осознание себя счастливым и заражение людей счастьем – будут показаны новые технологии. Например, сейчас мы будем делать соборную технологию: каждый скажет глагол, с которым у него ассоциируется Мурманская область, потом они объединятся по парам и сделают словосочетания, по четверкам – предложения, по восьмеркам – мини-рассказ, по 16 – большой рассказ, потом каждый делегат из 16 сделает уникальный гимн региона», – объяснил Тетерский.

Спикер подчеркнул, что с волонтерами очень интересно работать, ведь «это люди, которые решили помогать другим людям, они сами состоялись, сами знают, что нужно другим, поэтому всегда отзывчивы, благодарны и искренни, самая благодарная аудитория».