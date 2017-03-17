В Мурманской области проходят обследования доступности многоквартирных домов для проживания инвалидов

20 Марта 2017 года, 13:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – В Кольском районе состоялось расширенное заседание муниципальных комиссий района по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. В заседании принял участие председатель региональной межведомственной комиссии – заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Вадим Карпенко.

В соответствии с постановлением Правительства России, необходимо обследовать весь жилищный фонд, в котором проживают инвалиды, и обеспечить его доступность. Для этого в регионе уже создано 25 муниципальных комиссий, в состав которых входят представители администраций, общественных организаций инвалидов. Предстоит большая работа, так как, по данным регионального Минсоцразвития, на территории области проживает 34 тысячи инвалидов.

Будет проверено наличие пандусов и других технических средств, которые упрощают людям с ограниченными возможностями доступ в собственные квартиры. Необходимость реконструкции или капитального ремонта дома будет тщательно проанализирована комиссией на основании правил проведения проверки экономической целесообразности подобных мероприятий.

Минэнерго Мурманской области в декабре прошлого года было определено уполномоченным органом по координации мероприятий по приспособлению многоквартирных домов для инвалидов. Оперативное совещание по данному вопросу состоялось в феврале.