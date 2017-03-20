Сегодня мир отмечает Международный день счастья

20 Марта 2017 года, 15:06

МИР/ 20 марта/ БИ-ПОРТ — Сегодня во всём мире отмечается День счастья. Праздник был учреждён в 2012 году ОНН, его целью является поддержание идеи о том, что стремление к счастью объединяет всех жителей планеты.

В эфире радио Sputnik российский актер, исполнитель главной роли в сериале «Счастливы вместе» Виктор Логинов рассказал о том, что для него счастье. По мнению Логинова, уникального рецепта счастья не существует — для каждого человека быть счастливым означает что-то своё.

«У каждого человека свой рецепт счастья. Для кого-то это семья. Для кого-то это работа, для кого-то это симбиоз того и другого, и, может быть, чего-то еще сверху. Для меня счастье, на сегодняшний день, на сегодняшний момент - это мои дети. Понимать, что они развиваются, что они постигают вместе со мной этот мир и своими осторожными шажками идут вперед. Для меня это счастье быть рядом с ними», - говорит Логинов.

Фото: Twitter