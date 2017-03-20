Ликвидацией свалки кораблей в Кольском заливе займется рабочая группа

20 Марта 2017 года, 14:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 марта/ БИ-ПОРТ — Для очистки Кольского залива от затопленного и затонувшего имущества будет создана специальная рабочая группа. Решение об этом было принято на совещании, которое 17 марта провёл заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора. В состав рабочей группы войдут представители компетентных органов и ведомств, в том числе представители прокуратуры, Росприроднадзора и других организаций.

Напомним, что в 2016 году было проведено комплексное обследование Кольского залива с целью выявления затопленного и затонувшего имущества. Кроме того, была разработана программа очистки акватории — в состав реестра вошло 102 объекта. Ранее сообщалось, что к ликвидации кладбища кораблей приступят уже летом этого года.

Первым шагом на пути к реализации программы станет ликвидация части свалки металлоконструкций неопознанных судов в Кольском заливе в районе посёлка Ретинское, его осуществление также запланировано на 2017 год.