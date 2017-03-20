Коми и саамы Мурманской области поедут на форум народов Севера в Салехард

20 Марта 2017 года, 16:30

САЛЕХАРД/ 20 марта/ БИ-ПОРТ — Международный форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и VIII Съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ пройдут в Салехарде с 23 по 25 марта.

По словам организаторов, форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития коренных малочисленных народов на среднесрочную перспективу. В работе Форума примут участие более 500 представителей коренных малочисленных народов, профильных федеральных министерств и ведомств, российского парламента, региональных органов власти, научно-исследовательских организаций, российских и международных организаций коренных народов. Как сообщили «Би-порту» в Мурманском областном центре коренных малочисленных народов Севера, от нашего региона на форум поедут представители саамских и коми-ижемских общин.