В Мурманске состоится встреча с участниками программы переселения соотечественников

20 Марта 2017 года, 15:27

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – Комитет по труду и занятости населения Мурманской области совместно с Управлением по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области проводит встречу с участниками программы переселения соотечественников и членами их семей. На встрече будут подведены итоги семи лет реализации программы, состоится торжественное вручение паспортов России.

В формате круглого стола участники поделятся своими впечатлениями и опытом обустройства в регионе, получат дополнительные консультации, выскажут свои пожелания и предложения относительно дальнейшей реализации программы.